شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: البدء في تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير في أعداد الإصابات الاسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة إلى الوضع الوبائى العالمى، لافتة في هذا الصدد إلى إجراءات الحجر الصحى المتخذة للتعامل مع الرحلات القادمة من عدد من الدول سواء الجوية أو البحرية المباشرة منها أو غير المباشرة.

وتناولت وزيرة الصحة خلال العرض الخطوات التي اتخذتها بعض الدول تخفيفاً للإجراءات الاحترازية، كفترة للتقييم والنظر في مدى استمرار الغلق، وعلاقة ذلك بتزايد اعداد المصابين بالفيروس.

وأطلعت وزيرة الصحة مجلس الوزراء على الموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات فيروس كورونا، ومنها لقاح «ساينوفارم»، ولقاح «استرازينيكا»، ولقاح «سينوفاك»، مشيرة إلى الكميات التي وصلت حتى الآن، وما هو متوقع وصوله خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح «ساينوفارم» الصينى خلال الايام القليلة القادمة ليصبح إجمالى ما وصل من هذا اللقاح 2.580.400 جرعة، كما يتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا» من خلال «كوفاكس» خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، وبذلك يصل إجمالى المتوافر من هذا اللقاح 5.253.600 جرعة، إلى جانب توقع وصول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصينى، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التي بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا.

ونوهت وزيرة الصحة إلى استراتيجية الوزارة الخاصة بإعطاء اللقاح، وما تضمنته من توفير اللقاحات للأطقم الطبية، والمواطنين، مشيرة في هذا الصدد إلى ما يتم توفيره من اللقاحات لمختلف العاملين في المؤسسات الاقتصادية والصناعية، هذا إلى جانب التعاون مع وزارة الداخلية لتطعيم جميع نزلاء السجون، مضيفة أنه سيتم البدء في تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات، وذلك في إطار التوسع في الفئات المستفيدة من التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حماية لهم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى جهود التوسع في أماكن اللقاحات وتوفير مراكز تلقيح رئيسية، حيث وصل عدد المراكز إلى 376 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم إقامة مركز تلقى لقاح فيروس كورونا بأرض المعارض، مجهز لاستقبال 10 آلاف مواطن يوميا لتلقى اللقاح، مقسم إلى 96 نقطة تطعيم مع توفير كافة المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى والمواد الاعلامية التوعوية، وتبلغ القوى البشرية العاملة في المركز 600 فرد من الأطقم الطبية، ويعمل المركز من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الـ 10 مساء، كما يوجد بالمركز أماكن إنتظار للمواطنين تسع لـ 500 فرد، فضلاً عن أنه مزود بنظام انتظار العملاء Queue system وذلك لتسهيل دخول المواطنين ومنع التكدس والإزدحام، كما تم تخصيص 30 فردا للعمل في الاستعلامات وخدمة المواطنين، إلى جانب توفير عدد 5 عربات جولف لنقل المواطنين غير القادرين من بوابة أرض المعارض وحتى المركز.

وتناولت الوزيرة الجهود المبذولة في إطار حملات التوعية والتثقيف الصحى، مشيرة إلى ما قامت به فرق التواصل المجتمعى، حيث قدمت التوعية لأكثر من 250 ألف مواطن بـ 7 محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، ودمياط، وكفر الشيخ، والجيزة، وبورسعيد، وذلك حول الإجراءات الوقائية الاحترازية لفيروس كورونا، لافتة إلى أنه يتم المرور على الأسواق العامة، والمقاهى، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على الأهالى بالقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ.

وتطرقت الوزيرة إلى موقف توافر الأكسجين، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفيره لمختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب توفير مركزات ومولدات واسطوانات الأكسجين.

وتناولت وزيرة الصحة جهود دعم الأنشطة والأحداث الرياضية العالمية التي أقيمت على أرض مصر، هذا إلى جانب جهود دعم قطاع غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية.