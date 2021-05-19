شكرا لقرائتكم خبر عن خانة جديدة في تذكرة دخول المرضى للمستشفيات لمحاسبة الجهات المتسببة في التقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ برتوكولات العلاج من قبل مقدمي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، مطالبا المستشفيات بتقرير مفصل عن الحالات التي تتوفي خلال أول 24 ساعة من دخول المستشفى.

وقال غنيمة في خطابه الموجه إلى الإدارات المختلفة بوزارة الصحة، إنه سيتم إضافة خانة جديدة في تذكرة دخول المريض وتذكرة الطوارئ يدون فيها الجهة القادم منها المريض والمسؤولة عن الإجراءات التي تمت له وتسببت في تأخير دخول المستشفى سواء كان المنزل اول عيادة أو مستشفى أو مركز خاص أو صيدلية، على أن يدون أسم المتسبب ثلاثي ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب والمنشأة التي يعمل بها.

وطالب غنيمة جميع الجهات ومديريات الشؤون الصحية ببيان وتقرير يومي بجميع الحالات والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الجهات المتسببة في التقصير، وشدد على اعتبار الأمر هام وعاجل بحيث يتم تسليم التقرير بحد أقصي الثالثة مساء يوميا لعرضه على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 669 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 182693 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1169 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 248078 من ضمنهم 182693 حالة تم شفاؤها، و14441 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.