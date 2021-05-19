شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهندسين العرب يدعو لاجتماع طارئ الإثنين لبحث سبل دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب بالقاهرة، اجتماعا طارئا لرؤساء الهيئات الهندسية العربية، الأثنين المقبل، لمناقشة مستجدات الأوضاع فى فلسطين والقدس الشريف وما تتعرض له غزة من عدوان، وبحث ما يمكن أن يقدمه الاتحاد وهيئاته الهندسية من دعم ومساعدة للفلسطينيين.

وأوضح الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، فى بيان، أن الأمانة العامة للاتحاد، وجهت الدعوة لعقد اجتماع طارئ على مستوى رؤساء الهيئات الهندسية العربية أعضاء الاتحاد، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك من أجل مناقشة الأوضاع فى فلسطين، والهجمات البربرية البشعة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى والأوضاع المتردية التى ترتبت على القصف الإسرائيلى لمدينة غزة وبحث ما يمكن أن يقدمه الاتحاد من دعم ومساعدة، وكذلك وضع الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك.

كان اتحاد المهندسين العرب قد أدان انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطنيين بالمسجد الأقصى المبارك، معلنا تضامن ووقوف المهندسين العرب مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة محاولات المستوطنين الاستيلاء على حي الجراح في القدس الشرقية، مستنكراً قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى وقصف المصلين بالرصاص المغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع واستفزازات جيش الاحتلال لأشقائنا الفلسطينيين.