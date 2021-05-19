شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة يبحث مع مديرى الطب البيطرى الوضع الحالى للتحسين الوراثى للماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بمديري مديريات الطب البيطرى بمحافظات الدلتا بحضور الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة للتحسين الوراثي والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة الوضع الحالى للتحسين الوراثي للماشية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتحسين الوراثي للسلالات المحلية وتمصير السلالات الاجنبية وتعميم التلقيح الاصطناعي.

وناقش الاجتماع أهمية نشر التراكيب الوراثية عن طريق التلقيح الاصطناعي ومتابعه الانتاج للوصول لحيوانات ذات تراكيب وراثيه متفوقة في انتاج الالبان او اللحوم او كلاهما.

كما تم مناقشه الادوات ومستلزمات التلقيح الاصطناعي التى قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطريه في توفيرها للمحافظات وما نتجت عنه تلك الزيادة في دعم المربي وتوصيل خدمة التلقيح الاصطناعي إليه.

واستعرض الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية، ومشاركة مديريات الطب البيطري في انتقاء افضل حيوانات لديها للكشف عنها وراثياً وإنشاء كتيب للقطعان المتفوقة وراثياً من الابقار والجاموس.

