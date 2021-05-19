شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: معركة الإرهاب لا تقل عن مواجهة الأعداء فكلاهما يستهدف الأمن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف فيديو مترجم للغة الإنجليزية، تحت عنوان "قلعة صلاح الدين خير شاهد"، واستشهدت فيه بكلمة للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، قال فيها: "تقف قلعة صلاح الدين الأيوبى شامخة فى قلب خليج العقبة شاهدة على تاريخ عظيم فى حماية قوافل الحج وكنقطة دفاع متقدم للدفاع عن كل نقطة وحبة رمل من أرض مصر العزيزة".

وأضاف وزير الأوقاف: "وها هي قواتنا المسلحة المصرية على مر التاريخ فكما طهرت قواتنا المسلحة الباسلة وحررت كل شبر من آثار العدوان على مر تاريخنا الطويل ها هى تطهر أيضا كل شبر من الإرهاب والإرهابيين وليست معركة الإرهاب بأقل من معركة الأعداء فالإرهاب والأعداء كلاهما يستهدف أمننا وآماننا".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال في فيديو عبر قناة الوزارة على موقع "اليوتيوب"، إن مصر بلد الأمن والأمان، وستظل، و بلد الخير والعطاء، وستظل، وأن جندها خير أجناد الأرض، وسيظلون إلى يوم القيامة، وبما أخبر عنهم الصادق المعصوم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفا: "جيش مصر كما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي جيش رشيد يحمي ولا يبغى ولا يجور ولا يظلم ولا يعتدي، ولكنه في الوقت نفسه نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها".