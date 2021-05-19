شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: استقرار أسعار الطماطم والخيار والبصل والبطاطس بأقل من 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، انخفاض أسعار بعض الخضروات والفاكهة خلال الأيام القليلة المقبلة كالبطيخ والخوخ والطماطم والعنب، لدخول بعض هذه المحاصيل بداية من شهر يونيو في زيادة نضج ثمارها، حيث يشهد محصول البطيخ ذروة إنتاجه وبداية جمع العروة الصيفية من الطماطم والفاكهة الصيفية كالخوخ والبرقوق والعنب والجوافة.

وأضاف أبو صدام، فى بيان، أن معظم أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة وتشهد هذه الأيام انخفاض شديد في أسعار بعض المنتجات الزراعية، كالبصل حيث يُباع الطن منه بـ1000 جنيه علي رأس الغيط، ويباع كيلو البصل في سوق التجزئة ب3جنيهات، فيما استقرت أسعار الطماطم نسبيا حيث يباع قفص الطماطم وزن 18 كيلو بـ70جنيه، ويباع كيلو الطماطم في سوق التجزئة من2 إلي 4 جنيهات، وكيلو الخياربـ5 جنيهات والبطاطس بـ3 جنيهات للكيلو.

وقال: "كما استقرت أسعار الليمون عند 28 جنيه تقريبا للكيلو، والكوسه بـ8 جنيهات للكيلو، والفاصوليا سجلت 7 جنيهات للكيلو والبسلة 6 جنيهات، والباذنجان بـ5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات فيما يباع العنب البشائر بـ25 جنيها للكيلو، والجوافة 20 جنيه للكيلو، والكنتالوب 7 جنيهات للكيلو، والبرقوق بالجنيه للكيلو، والخوخ بـ15 جنيها للكيلو، وتباع البطيخة الواحدة من 10 إلى 30 جنيها حسب الوزن والنوع".

وأوضح عبدالرحمن، أن مصر تعيش حاليآ في جو من الأمن الغذائى، حيث تتوفر جميع المنتجات الزراعية بأسعار متفاوتة تناسب جميع الطبقات، مطالبا وزارة الزراعة بزيادة حملات التوعية والإرشاد للفلاحين من حيث أنواع الزراعات المطلوب زراعتها والطرق الحديثة للزراعة والرى، والسعى الدائم لفتح أسواق خارجية للمحاصيل التي تزيد عن الحاجة المحلية ومتابعة ومراقبة جميع المنتجات الزراعية في الحقول والأسواق حفاظا على سمعة المنتجات الزراعية المصرية وللحفاظ على ما وصلنا إليه من أمن غذائى، وتقديم الدعم المناسب للفلاحين لمواصلة الإنتاج الزراعى.