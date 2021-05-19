شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بروسيا تستقبل وفدا شبابيا خلال زيارته لموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفارة المصرية بروسيا الاتحادية، وفد الشباب المصري المشارك في المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، والذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية ، خلال الفترة من 17-22 مايو 2021.

وكان في استقبال الوفد كل من المستشار الدكتور خالد شعلان القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة جمهورية مصر العربية فى روسيا الاتحادية، وسكرتير أول محمد الابرق، والمستشار الإعلامى أحمد عبد المعز، وباقى أعضاء البعثة المصرية في موسكو.

وأعرب المستشار الدكتور خالد شعلان عن سعادته البالغة بالتواجد الشبابي المصري بروسيا الاتحادية، مشيداً بالوفد والذي يضم نخبة من الشباب المصرى المتخصص في عدد من المجالات والتي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى الشبابي الروسي المصري الاول ، والذي يعبر عن اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب في كافة المحافل الدولية، سعيا منها نحو تطوير العلاقات بين مصر وروسيا من خلال الشباب ، بالإضافة إلى تدعيم التبادل في كافة المجالات بين شعبي مصر وروسيا.

وأشار "شعلان" إلى فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا والتي سيتم تنفيذها على مدار عام 2021 - 2022 ، وذلك بعد توقيع إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الانساني، والذي قام بتوقيعه نيابةً عن حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الاتحادية، وأولجا ياريلوفا، نائبة وزيرة الثقافة الروسية.

وفي نهاية اللقاء، قامت وزارة الشباب والرياضة بتكريم السفارة المصرية بموسكو بدرع وزارة الشباب الرياضة إعزازاً وتقديراً لجهود السفارة وتفاعلها مع الوفد الشبابى المصرى، وما قامت به من تسهيل كافة الإجراءات للوفد المصري لظهوره بالشكل اللائق لمصر.

ويمثل الوفد المصري كل من الدكتور عبد الله الباطش - رئيس الوفد نائباً عن وزير الشباب والرياضة، رضا صالح - مدير عام العلاقات العامة والخارجية بالوزارة وعضو اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية لعام التبادل الانساني المصري الروسي، الدكتور سامي عمار - مسئول ملف التعاون مع روسيا بالعلاقات الخارجية بالوزارة، وعددا من الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية من المتخصصين في مجالات المنتدي ريادة الاعمال والابتكار ، الصناعات الابداعية ، العمل التطوعي والدبلوماسية الشبابية.