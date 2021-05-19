شكرا لقرائتكم خبر عن "ظلام".. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر لمواجهة التنمر الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر حملة إعلامية تحت عنوان "ظلام" لمحاربة ومواجهة التنمر الإلكترونى خاصة بعد أن ازدادت حدته فى السنوات الأخيرة.

وتهدف الحملة للتقليل من حدة التنمر الإلكترونى إبراز سبل مواجهته والتعامل معه من خلال توضيح خطورة التنمر وعواقبة القانونية وتأثيراته النفسية والاجتماعية وتسليط الضوء على أهم الحالات التى تعرضت للتنمر الإلكترونى.

جاءت هذه الفكره بعد تعرض عدد كبير من رواد وسائل التواصل الإجتماعي إلى السخرية والتنمر، وما يترتب على ذلك من نتائج فى بعض الأحيان قد تؤدى بحياة الشخص المتنمر عليه، ورصد المشروع نجاح بعض النماذج التى تعرضت للتنمر والتى اتخذته حافز للوصول للنجاح مثل "إسراء أحمد".

ويذكر أن هذه الحملة تأتى فى إطار المتابعة المستمرة لمشرف المشروع الدكتور أسامة بديوى المدرس المساعد بالكلية وإشراف عام للدكتور رمضان إبراهيم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية.



ويشارك في المشروع الطلاب محمد مسعد وهشام أحمد ومحمد صابر ومحمد إبراهيم، ومصطفي شاكر وباسم عادل وبهاء أحمد ومحمد فتوح، ومحمد عبد الحميد ومحمد محمود.





