شكرا لقرائتكم خبر عن مدير برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة: تعميم التجربة المصرية للتنمية ونشرها بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدي محمد سعفان وزير القوى العاملة، مانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، هدية تذكارية تعبيراً عن مشاعر الحب الصادقة التي تربط بين الوزارة والبرنامج، والتى رسخت مفاهيم الاحترام والتقدير الملموس بين الطرفين، وتقديرا لما ما بذله من جهد خلال فترة عمله مديرا لمكتب البرنامج بالقاهرة ، شاكراً له الأعمال التى شارك فيها البرنامج مع الوزارة لخدمة الدولة المصرية.

كما هنأ الوزير "مانجستاب" على توليه منصب المدير الإقليمي لمكتب برنامج الأغذية العالمي بجنوب أفريقيا، متمنياً له دوام التوفيق في منصبه الجديد، مشيدا بكل الجهود التى قام بها والتي حرص فيها على أداء العمل بتميز داخل الدولة المصرية مع العديد من الجهات الحكومية، والتي سيتردد صداها ويحصد نتائجها في المستقبل ، مقدماً له جزيل الشكر باسم جميع العاملين بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات، وبإسم كل مواطن مصري يحصل على استفادة من تلك الأنشطة التى قدمها البرنامج .

من جانبه أوضح "مانجستاب" أنه خلال فترة عمله كمدير لمكتب البرنامج في مصر على مدار 7 سنوات، كانت مصر بالنسبة له بلده الثاني، وشعبها أهله وأصدقاؤه ، عمل فيها كمساعد للحكومة والدولة المصرية لتسهيل أعمالها وتنفيذ خططها نحو التنمية، مؤكدا أن كل البرامج التى تمت والأعمال المشتركة بين البرنامج ووزارة القوى العاملة سوف تستمر، وستقوم الحكومة المصرية بدورها بمتابعة تنفيذها في مختلف مجالات التعاون فيما بين الطرفين، وتعميم التجربة المصرية ونشرها على دول العالم .

حضر التكريم إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للوزارة، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وآلاء الزهيري مسئول علاقات البرنامج مع الجهات الحكومية.