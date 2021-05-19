شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تسجيل 4177 عاملا غير منتظم بالإسماعيلية وصرف 79 ألف جنيه لـ30 آخرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 888 شاباً، منهم 28 شابا من ذوى الإعاقة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1846 شاباً.
وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 252 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً ، بالإضافة إلى عقد 2 ندوة توعية للعمال حضرها 35 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 84 منشأة ، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 209 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.