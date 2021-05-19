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ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 6 جنيهات.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 5.5 جنيه.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 17 جنيها.
- الليمون بـ 27.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 5.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 8 جنيه.
‏‎‏‎العنب 22.5 جنيها
- البسلة بـ 9
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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