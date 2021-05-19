شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: نتائج فحص وزارة الزراعة لعينات محصول البطيخ أنصفت المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، بتحرك وزارة الزراعة بأخذ عينات من المنتجات الزراعية بالأسواق لإظهار حقيقة وجود منتجات زراعية ضارة بالصحة من عدمه، لافتا إلى أن تقرير وزارة الزراعة قطع الطريق علي انتشار شائعة البطيخ المسرطن.

وأضاف أبو صدام، فى بيان، ان انتهاج وزارة الزراعة للتأكيد على سلامة المنتجات الزراعية بالنزول إلى الأسواق وأخذ 75 عينة، عشوائية لثمار البطيخ من 17 سوق رئيسية وفرعية في 11 محافظة، وسحب عينات من بعض الباعة الجائلين وذلك لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية بالبطيخ في المعمل المركزى للمبيدات ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابعين لمركز البحوث الزراعية، هو نهج علمى حديث يحترم عقل المستهلك ويقوي حقيقة أن المنتجات الزراعية المصرية آمنة، مشيرا إلى أن الوزارة أنصفت مزارعى البطيخ المصرى، وأكدت أن ثمار البطيخ صحية وآمنة وأنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعى حول وجود بطيخ فاسد بالأسواق.

ولفت إلى أن نتائج تحليل هذه العينات لم يكتشف بها وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية، وأن جميع عينات البطيخ جاءت سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أهمية تطبيق هذا الأسلوب العلمي للرد علي التخوفات والاشاعات التي تخرج من أن لأخر، وكذلك الكشف علي كل المنتجات الزراعية يوميا قبل دخولها الأسواق أسوة بما يحدث للصادارت والواردات الزراعية المصدرة للخارج، واستمرار أخذ عينات عشوائية من صغار الباعة، على أن يتم تقنين أوضاع الأسواق العشوائية.