شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة فى دولة تنزانيا وليس بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والإعلام، إن الصورة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة هنا الزهد وهي جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، ليست طائرة مصرية وخارج المجال الجوى المصرى.

وأضاف باسم في بيان صحفي، اليوم، الأربعاء، أن وزارة الطيران تواصلت مع الفنان أحمد فهمى زوج الفنانة هنا الزاهد الذى أفاد بأن هذه الرحلة علي متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلي سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل فى نطاق سلطة الطيران المدني المصرى.

وشاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورتين لها من رحلة خارجية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هنا في صورة بجانب الطيار داخل طائرة خاصة، وفي الأخرى وهي أمام الطائرة، وذلك خلال قضاء عطلتها في إحدى الدول.