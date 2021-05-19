شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: حل قضية سد النهضة يجنبنا تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس الرئيس السنغالى "ماكي سال".

وتم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة؛ حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وفد تم التوافق في هذا الصدد علي استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الصحة: بدء تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات ضد كورونا

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير فى أعداد الإصابات الاسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة إلى الوضع الوبائى العالمى، لافتة فى هذا الصدد إلى إجراءات الحجر الصحى المتخذة للتعامل مع الرحلات القادمة من عدد من الدول سواء الجوية أو البحرية المباشرة منها أو غير المباشرة.

وتناولت وزيرة الصحة خلال العرض الخطوات التى اتخذتها بعض الدول تخفيفاً للإجراءات الاحترازية، كفترة للتقييم والنظر فى مدى استمرار الغلق، وعلاقة ذلك بتزايد اعداد المصابين بالفيروس.

واطلعت وزيرة الصحة مجلس الوزراء على الموقف الحالى لتعاقد وتوريد لقاحات فيروس كورونا، ومنها لقاح "ساينوفارم"، ولقاح "استرازينيكا"، ولقاح "سينوفاك"، مشيرة إلى الكميات التى وصلت حتى الآن، وما هو متوقع وصوله خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح "ساينوفارم" الصينى خلال الايام القليلة القادمة ليصبح إجمالى ما وصل من هذا اللقاح 2.580.400 جرعة، كما يتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من خلال "كوفاكس" خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، وبذلك يصل إجمالى المتوافر من هذا اللقاح 5.253.600 جرعة، إلى جانب توقع وصول مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصينى، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التى بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا.

التعليم:14 طالبا فى لجان الامتحان للإعدادى والثانوى تطبيقا للإجراءات الاحترازية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، أثناء عقد الامتحانات العامة لطلاب الشهادات الثانوية العامة والفنية والإعدادية، موضحة أنه سيتم تعقيم لجان الامتحانات قبل انعقاد الاختبارات، إضافة إلى التزام الطلاب بارتداء الكمامة وأيضا تحقيق التباعد بين جميع الطلاب بحيث لا يزيد عدد الطلبة فى اللجنة الفرعية" الفصل" على 14 طالبا.

وكشفت الوزارة أن أى طالب يتغيب عن أداء الامتحان بسبب ظروف مرضية سوف يحتفظ بحقه كاملا فى دخول امتحانات الدور الثانى دون أى ضرر شرط أن يقدم ما يثبت من أوراق.

الصحة : 73.3% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء بين مصابي كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية لـ 73.6 % وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 182693 حالة حتي الآن.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 248078 من ضمنهم 182693 حالة تم شفاؤها، و14441 حالة وفاة.

الكهرباء: تركيب حوالى 10.5 مليون عداد مسبق الدفع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، تواصل المجلس مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، وأن أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع، مُشددةً على اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للقطاع المستهلك، وليس باختلاف نوع العداد، حيث يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعي والمرافق العامة.

وفي إطار حرص الوزارة على حساب القيمة الفعلية لاستهلاك المواطنين من الكهرباء، وحل أزمة القراءة الخاطئة للعدادات، يتم تنفيذ خطة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى مسبقة الدفع وذكية، حيث تم تركيب حوالي 10.5 مليون عداد مسبق الدفع، فضلاً عن نجاح برنامج القراءة الموحد الذي تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، في انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث قضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التي تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

الحكومة: بدء التنسيق الفورى مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة إعمار غزة

أعرب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى أول اجتماع له عقب إجازة عيد الفطر المبارك، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى عن دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التى اتخذها الرئيس السيسى لمساندة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، لافتا إلى الدور المهم الذى تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة؛ من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حالياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية، مؤكدا أن هذه القرارات تعطى رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

وزير التعليم: امتحان مايو التجريبى للثانوية العامة بلا درجات ويستمر 3 أيام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان شهر مايو المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة 23 مايو على مدار 3 أيام، امتحان تجريبي بلا درجات

وأضاف شوقي في تصريحات له، اليوم أن الهدف من الامتحان التعرف مرة أخرى على شكل وطبيعة الأسئلة، وليس هدف هذا الامتحان الحصول على درجات، موضحا أن الوزارة أرادت إبلاغ المديريات التعليمية، أن الاسئلة الموضوعة من قبل مركز الامتحانات تغطي حتى آخر منهج مارس، لأن المواد تختلف في تعريف الوحدة الأولى والثانية، مضيفا: "وإن كانت هذه نقطة ثانوية في امتحان مثل هذا"

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه تجربة للتقنيات والمدارس المجهزة في المقام الأول مع بعض طرق التصحيح البديلة (في بعض المدارس) وفرصة للطلاب لإلقاء نظرة على الشكل العام للأسئلة بدون قلق على درجات.