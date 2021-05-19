رئيس جهاز العبور يتفقد منظومة مياه الشرب للاطمئنان على جاهزيتها خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، منظومة تنقية مياه الشرب بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز وتشغيل المنظومة، وذلك للاطمئنان على سير العمل وجاهزية المحطات لفصل الصيف.

وتفقد رئيس جهاز مدينة العبور، مأخذ مياه محطة التنقية على ترعة الاسماعيلية والذى يتكون من ١٤ طلمبة رفع للمياه بقدرة مليون م٣/يوم، ورافع المياه بمنطقة أنشاص والمغذى لمحطة المياه الرئيسية، والذى يتكون من خزانين بسعة إجمالية ٢٠ ألف متر مكعب، و11 طلمبة رفع قدرة مليون متر مكعب/ساعة.

كما تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، محطة تنقية المياه الرئيسية بطاقة إنتاجية إجمالية مليون م٣/يوم، والتى تقوم بتنقية المياه العكرة وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، حيث تفقد أعمال توسعات المحطة بإنشاء الرافع الجديد بها بتكلفة إجمالية ٣٨ مليون جنيه، لمعالجة مشكلة انخفاض الضغوط ببعض المناطق المرتفعة بالمدينة وزيادة الضغوط للمدن المجاورة.

وخلال الجولة، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، على القائمين على تشغيل المنظومة بضرورة توافر قطع الغيار اللازمة وكميات الشبة والكلور الكافية لتشغيل المحطة دون انقطاع، مع التأكيد على مقاولي التشغيل بتوفير اطقم العمل المناسبة للحفاظ على عمل المحطات بالكفاءة المطلوبة.

جدير بالذكر أن محطه تنقية المياه بمدينة العبور هي المحطة الرئيسية لتغذية مناطق السلام والنهضه ومدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة.