دفاع "سفاح الجيزة" في قضية قتل زوجته: أطالب بعرضه على مستشفى أمراض نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات الجيزة، نظر جلسة محاكمة قذافي فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا، لطلبات الدفاع والمدعي بالحق المدني.

طلب الدفاع الحاضر مع المتهم إحالة موكله لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية المختصة، لتوقيع الكشف الطبي النفسي على المتهم، لبيان ما إذا كان المتهم يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية من عدمه وصولا لبيان مدى مسؤوليته جنائيًا عن مقتل المجني عليها.

ووجه المستشار سؤال إلى المتهم بعد خروجه عن مدى موافقته العرض على مستشفى الأمراض النفسية ووافق المتهم على طلب دفاعه.

وكانت النيابة العامة، أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافي فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.