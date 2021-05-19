كشف ملابسات تداول مقطع فيديو "إباحي" لفتاة عبر الفيس بوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإنترنت واستغلالها في عمليات التشهير والابتزاز، وكشفت ملابسات تداول مقطع فيديو لإحدى الفتيات.
تبلغ لأجهزة الأمن بتداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإحدى الفتيات تقوم بتصوير نفسها بطريقة منافية للآداب.
بالفحص؛ تم تحديد الفتاة المٌشار إليها، وتبين أنها (طالبة -مقيمة بمحافظة الدقهلية)، وبمناقشتها أقرت بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص (طالب – مقيم بذات العنوان) وأنها قامت بتصوير الفيديو المٌشار إليه وإرساله له، واتهمته وصديق له "عامل – مقيم بذات العنوان" باستخدام الفيديو لابتزازها والتشهير بها.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.