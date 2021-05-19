كشف ملابسات تداول مقطع فيديو "إباحي" لفتاة عبر الفيس بوك

بالفحص؛ تم تحديد الفتاة المٌشار إليها، وتبين أنها (طالبة -مقيمة بمحافظة الدقهلية)، وبمناقشتها أقرت بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص (طالب – مقيم بذات العنوان) وأنها قامت بتصوير الفيديو المٌشار إليه وإرساله له، واتهمته وصديق له "عامل – مقيم بذات العنوان" باستخدام الفيديو لابتزازها والتشهير بها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012