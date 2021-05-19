تنفيذ 42 ألف حُكم قضائي متنوع في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (28 قطعة سلاح ناري، بحوزة 26 متهم).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملة 42186 حكم قضائي متنوع، بإجمالي 4606 محكوم عليهم.

ونجحت الحملة في ضبط 116 قضية مخدرات، بإجمالي 125 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.