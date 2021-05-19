تشكل خطرًا على الصحة.. ضبط 1192 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1192 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، بحوزته (2٫5 طن "لحوم وكبده مجمدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك محل لتجارة الأسماك المملحة والمدخنة) بمحافظة القاهرة، بحوزته (1٫5 طن أسماك مملحة "سردين") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط (مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية والمتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة على تعبئة سكر التموين المدعم مخالفاً شروط التعاقد "مخزن بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، بحوزته (4٫1 طن "سكر تمويني" بها نقص في الأوزان بمقدار 1200 جرام :1600 جرام في الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام – 100 كيلو جرام "سكر تمويني "معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه وتشكل خطراً على الصحة العامة، قُدرت بقيمة مالية 35700 جنيه) تمهيداً لتوزيعه على المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.