تأجيل محاكمة متهم بالتحرش بـ"طبيبة المعادي" لجلسة 25 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في منطقة التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهم بالتحرش بطبيبة بالقوة حال سيرها بالطريق العام في منطقة المعادي، لجلسة 25 مايو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وأسندت النيابة للمتهم "خ.أ"، تهمة التحرش وهتك عرض المجني عليها "م.ع" بالقوة بأن استطالت يده مناطق عفتها منها، حال سيرها بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات.