شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأقصر»: نوبتجيات على مدار اليوم لرفع أكوام القمامة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، حى جنوب المدينة بسرعة الاستجابة لحل الشكوي التي جاءت على الصفحة الرسمية للمدينة الفيسبوك، بشأن وجود مخلفات بإحدى حاويات القمامة بشكل عشوائي بكورنيش النيل مما يؤثر على الشكل الحضاري للكورنيش، حيث تم رفع القمامة بواسطة الفرقة المخصصة والمسؤولة عن المنطقة.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات لم تكن الأولى وأنها تتم بشكل يومي من خلال ثلاث نوبتجيات على مدار اليوم ولمدة ٢٤ ساعة متواصلة، لسرعة التدخل لرفع أكوام القمامة وتنظيف الشوارع بشكل مستمر، بكافة مناطق تجميع القمامة بمدينة الأقصر، حفاظًا على حياة المواطنين وعلى نظافة ومظهر المدينة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، الاهتمام بمستوى منظومة النظافة وتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصري.