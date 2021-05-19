شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي بأساقفة أمريكا الشمالية افتراضيًا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءًا مساء أمس الثلاثاء مع الآباء أساقفة أمريكا الشمالية، وذلك من خلال تقنية zoom عبر شبكة الإنترنت.

وبعد الصلاة قدم البابا كلمة روحية عن القيامة وانفتاح السماء أمام الإنسان، ثم دارت مناقشات حول أهمية العمل الجماعي والتعاون في مجالات الخدمة والأنشطة المتنوعة.

جدير بالذكر أن للكنيسة القبطية إثني عشر أسقفًا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اثنين في كندا واثنين في أمريكا الجنوبية.