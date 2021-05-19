شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، شارة البدء لإنطلاق أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة 2021 بإيقاد الشعلة الأولمبية من أمام ديوان عام المحافظة لتجوب شوارع المدينة حتى مركز شباب الحى القبلى بحضور نائبة الأستاذ محمد موسى والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور حسن بدر والدكتور محمد سلامة وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ المنوفية أن إقامة هذا الأولمبياد والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمثابة فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، حيث إنها محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية والتى تهدف إلى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر واكتشاف وتنمية مواهبهم.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الطلائع المشاركين في هذه البطولة من المرحلة العمرية من 12 إلى 14 عاما وستمر البطولة بثلاث مراحل (محلى- إقليمي- قومي) وستبدأ المنافسات على المستوى المحلى خلال شهر يونيو المقبل وبعدها يتم تقسيم الجمهورية إلى (٨) قطاعات إقليمية كل قطاع يضم ٣ محافظات ستبدأ المنافسات بينها على المستوى الإقليمي خلال شهر سبتمبر وبعدها ستبدأ التصفيات على المستوى القومي خلال شهر أكتوبر وتوزع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث في كل لعبة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه ستبدأ المنافسات في مراكز الشباب في جميع الألعاب الرياضية المدرجة بالبطولة وذلك على المستوى المحلى خلال شهر يونيو الحالي بمراكز شباب (قويسنا _ الحى القبلى _ الباجور _ أشمون _ بركة السبع _ تلا _ منوف_ السادات _ سرس الليان الرياضى _ الشهداء).

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بأبناء المحافظة.