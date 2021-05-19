شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف لـ«المصري اليوم»: الهيئات الحكومية ليست بؤرا لانتشار الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف لـ«المصري اليوم»، أن تكون الهيئات الحكومية إحدى بؤر انتشار كورونا بالمحافظة مشير إلى ان هناك، خطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الموظفين والجمهور المتعامل مع هذه الهيئات .

وقال «غنيم»: إننى أصدرت قرارا بتشكيل لجنة للمرور على المصالح الحكومية، لمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية، ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وبدأت اللجنة التي ترأسها معاون المحافظ، عملها بالمرور على بعض المصالح الحكومية، التي شملت إدارات الديوان العام، وإدارة الأملاك ومديرية الشباب والرياضة.مؤكدا متابعته للجنةل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية داخل تلك الجهات لتجنب العدوى بكورونا، التي شملت التأكيد على قياس الحرارة باستخدام الكواشف وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين والالتزام بآداب العطس والسعال، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.