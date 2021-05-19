شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بحي شرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته الميدانية بالمراكز والمدن والاحياء، حيث تفقد الحملة التي أعدها حي شرق شبرا الخيمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن المحافظ بدأ الجولة بمتابعة حملة تطهير الشوارع، حيث تم استخدام 5 معدات لرش شوارع الحي والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات، موجها بتكثيف اعمال التطهير واستمرارها بشكل يومي، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وفى هذا الاطار، تابع الهجان الحملات المكبرة التى تقوم بها مجالس المدن والاحياء لمتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمحافظة والمستمرة بشكل مستمر ودائم اعتبار من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى امس الثلاثاء، وقد اسفرت الحملات عن تحرير 188 محضر ارتداء كمامة وضبط 14 شيشة وتم غلق 13 مقهى وصالون حلاقة وملاهى وتحرير 8 محضر مخالفة مواعيد الغلق، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات علي مدار الاسبوعين الماضيين عن ضبط 1531 شيشه و تحرير 2760 محضر عدم ارتداء كمامه و254 غلق مقهي و 368 محضر مخالفه مواعيد الغلق.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. جاء الجولة بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.