شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكشاك غير مرخصة وتطهير مصرف الأوقاف بمركز ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق العام والتعدي على أراضي أملاك الدولة بقرية بهبشين.

وقال على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، إن الحملة أسفرت عن إزالة بعض الأكشاك غير المرخصة وتاندات، فضلاً عن إزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة.

كما تم البدء في حفر وتطهير مصرف الأوقاف بالقرية، ورفع كفاءة الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية لمدينة ناصر ضمن مبادرة حياة كريمة، وتمكنت الوحدة من رفع القمامة والمخلفات الصلبة وتفريغ الحاويات بمناطق متفرقة من شوارع المدينة والمجالس القروية التابعة.