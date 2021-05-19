شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 715 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا أعمال قافلتها الطبية المجانية متعددة التخصصات والتى تم تنفيذها بقرية نجع السويس التابعة لمركز قفط في إطار مبادرة «حياة كريمة» للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

قافلة طبية مجانية بقنا

أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد ٧١٥ مواطنا في ٧ تخصصات طبية بواقع «٢١١ أمراض باطنة، ١٦٦ أمراض جلدية وتناسلية، ١٣١ طب أطفال، ١٠١ أمراض القلب والأوعية الدموية، ٤٤ أمراض النساء، ٤١ جراحة عامة، ٢١ تنظيم الأسرة» فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٥٩ حالة ،مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

قافلة طبية مجانية بقنا

من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٦٦ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.