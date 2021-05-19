شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة ترتفع 5 درجات في 48 ساعة .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حال الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة، وقالت بان درجات الحرارة سوف ترتفع 5 درجات مئوية في القاهرة الكبرى والمحافظات خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين وتصل 42 درجة مئوية في بعض المحافظات على أن تعود مرة اخر إلي الانخفاض بداية من يوم السبت المقبل وتصل 32 درجة في القاهرة.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم الأربعاء بان حالة الطقس خلال ساعات الليل سيكون لطيف على القاهرة والجيزة، ومعتدل في محافظات جنوب الصعيد ومحافظة جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 مايو.

القاهرة الكبري: العظمى 35 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

سوهاج: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

قنا: العظمى 39 والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 40 والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة غدًا الخميس 20 مايو.

القاهرة الكبرى: العظمى 37 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

سوهاج: العظمى 37 والصغرى 21 درجة.

قنا: العظمى 40 والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 42 والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 21 مايو.

القاهرة الكبرى: العظمى 37 والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

سوهاج: العظمى 37 والصغرى 21 درجة.

قنا: العظمى 39 والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 40 والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة السبت 22 مايو.

القاهرة الكبرى: العظمى 32 والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 25 والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

سوهاج: العظمى 37 والصغرى 21 درجة.

قنا: العظمى 37 والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد بان حالة الطقس في البحر المتوسط، يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وان الرياح ستكون السطحية شمالية غربية، اما البحر الأحمر من المتوقع بأن يكون الطقس فيه مضطربًا، وسيكون ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار.