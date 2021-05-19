شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشرقية تستعرض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية والأصناف ذات الإنتاجية العالية للقطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نفذت ندوة إرشادية حول زراعة محصول القطن صنف جيزة 94، لمزارعي قرية برمكيم التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، وذلك بأحد الحقول الإرشادية المنزرعة بمحصول القطن، بحضور الدكتور أحمد محمد عبدالغني من معهد بحوث القطن، والمهندس محمود الشناف أخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين، لافتاً إلى أنه تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن، واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، وموفرة للمياه، فضلا عن الطرق الحديثة لعملية جني المحاصيل، كما أنه تم فتح باب للمناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

فيما أشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية، وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.