شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأردني: العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز تنموي نوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد السفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تنفذه الدولة المصرية شرقي القاهرة.

وقال العضايلة، خلال زيارة له للعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا المشروع يمثّل مَعلَماً حداثياً ونوعياً، وإنجازاً عصرياً يتماشى مع النهضة التنموية، التي تشهدها مصر.

ولفت، في تصريح خاص لصحيفة المصري اليوم، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، كمشروع يضم مقرات هيئات ووزرات ومؤسسات عديدة في مكان واحد، يعكس الرؤية التطويرية في مسيرة التنمية الحديثة في مصر.

وأضاف أنه أطلع، خلال زيارته للمشروع، على تجمعات خدماتية تحمل في جوهرها فكرة ريادية في التخطيط العمراني والتنموي، متمنياً دوام التقدّم والازدهار لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.