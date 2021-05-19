شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى:حل قضية سد النهضة يجنبنا تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس الرئيس السنغالى "ماكي سال".

وتم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة؛ حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وفد تم التوافق في هذا الصدد علي استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.