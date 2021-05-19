الحكومة تنفى اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقا لنوع العداد المستخدم

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، حيث

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، تواصل المجلس مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكت الحكومة أنه لا صحة لاختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، وأن أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع، مُشددةً على اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للقطاع المستهلك، وليس باختلاف نوع العداد، حيث يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعي والمرافق العامة.