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الحكومة تنفى اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقا لنوع العداد المستخدم

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القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، حيث

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء  ما تردد من أنباء بشأن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، تواصل المجلس  مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

 

وأكت الحكومة أنه لا صحة لاختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، وأن أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع، مُشددةً على اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للقطاع المستهلك، وليس باختلاف نوع العداد، حيث يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعي والمرافق العامة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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