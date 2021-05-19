شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 96 مقهى ومحل وتحرير 329 محضر عدم ارتداء كمامة خلال إجازة العيد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من رفع 2350 حالة إشغال للمطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن متابعة الحاله العامة للشوارع والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم غلق 96 محل تجارى ومقهى لمخالفة الإجراءات الإحترازية وتجاوز مواعيد الغلق المحددة وتقديم الشيشة للمواطنين بالإضافة إلى تحرير 24 محضر مخالفة إجراءات الغلق و100 محضر إشغال طريق و329 محضرا عدم ارتداء كمامة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة وشرطة المرافق للإستمرار في شن الحملات للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتضمنت مجهودات رفع الاشغالات خلال إجازة عيد الفطر رفع 1695 حاله إشغال للمنشأت بالأحياء و 655 بالمراكز والمدن حيث شملت المضبوطات التى تم رفعها و مصادرتها 398 شيشة، و 1419 كرسى و 87 ترابيزة و 40 أدوات كهربائية ( شاشات، ثلاجات ) و407 مضبوطات متنوعة، والتى تم إيداعها مخازن الأحياء والمراكز والمدن.