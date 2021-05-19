شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للنفط يشيد بمبادرة إعمار غزة.. ويؤكد: مستعدون لدعم عمال فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال الكيميائى عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، فى بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس يجعلنا فى موقع وموقف فخر واعتزاز، لما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية واسترداد حقهم الطبيعى في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن هذا القرار ليس الأول أو الأخير لصالح الأشقاء الفلسطينين، فمصر قدمت كل الدعم للأشقاء الفلسطينين على مدار تاريخ هذه القضية، وأن القرار يعد امتداد لمواقف مصر الحريصة على استقرار فلسطين لما فيه من تعظيم للسلام واستقرار الأمن داخل المنطقة ككل كما أنها تسعى جاهدة للوصول إلى الحقوق الفلسطينية المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية .

ولفت إلى أن الاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، والنقابات العمالية العربية المنضوية فيه تستعد للمشاركة في كافة قوافل الدعم للمقاومة الفلسطينية في كافة ربوع فلسطين، وتتبني مبادرة تقديم كافة أنواع الدعم المادى والمعنوي لعمال فلسطين، كما تدين بشدة تلك الممارسات الوحشية لجيش الإحتلال .

وأكد حمدي أن قرار المشاركة فى إعمار غزة هو أيضاً امتداد للدعم المصرى خلال هذه الأيام للقضية الفلسطينية، ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، مبرهناً على تلك المواقف، بوصف سامح شكري وزير الخارجية ما يحدث في حي الشيخ جراح بأنَّه بات عنواناً للصمود ومرادفاً للكرامة، وأن ما يقوم به الفلسطينيون بأنه مدعاه للفخر والاعتزاز من كل عربي، ونقل مصر رسائل إلى إسرائيل وكل الدول الفاعلة والمعنية عن طريق وفد أمني رفيع المستوى ، لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس،كما سمحت مصر في خطبة الجمعة الرسمية بالحديث عن الانتهاكات الاسرائيلية والمطالبة بتوحيد الصف العربي لمواجهتها، كما أن الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر أطلق حملة بكل لغات العالم لدعم القضية الفلسطينية، كذلك قرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين من قطاع غزة وسائر الفلسطينين.

وجدد الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات كافة أحرار العالم، والنقابات والاتحادات العمالية حول العالم إلى دعم وإدانة واستنكار العدوان الإسرائيلى الجديد على الشعب الفلسطينى صاحب الحق والأرض، وحث حكوماتهم على الضغط على كافة المؤسسات الدولية المعنية لوقف ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطينى، مؤكداً على أن "العمال العرب" مستعدون الأن إلى مواصلة تاريخهم النضالي لنصرة الشعب الفلسطيني وتحريره من"الاحتلال".