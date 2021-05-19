شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوقاف الدولية تفتح باب التدريب عن بُعد للراغبين من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أبوابها للتدريب عن بُعد للراغبين من مختلف دول العالم، وذلك في إطار حرصها على تأهيل الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات في مختلف دول العالم.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه تم تكليف كل من الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب ، ودعاء أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالإعداد لأول دورة تدريبية دولية عن بُعد تنطلق قبل نهاية شهر مايو الحالي .

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه سيتم الإعلان عن ضوابط التقدم للالتحاق بدورات التدريب عن بُعد بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، أكد أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر صرح متفرد فى مجاله، مشيدًا بالمستوى الذى وصل إليه أئمة وواعظات الأوقاف، مؤكدا أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.