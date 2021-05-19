شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس افتتاح السنة الإغناطية 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صلاة القداس الإلهى الاحتفالى، بمناسبة افتتاح السنة الإغناطية.

ومن المقرر أن تُقام الذبيحة الإلهية بمدرسة العائلة المقدسة للآباء اليسوعيين بالفجالة، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الجمعة، الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجارى.

ويسعى اليسوعيون هذا العام، إلى عيش سنة إغناطيّة جماعيّة، تمتدّ من 20 مايو 2021، وحتّى عيد القديس إغناطيوس من العام اللاحق، أى فى 31 يوليو 2022، ويرجون من هذه السنة، أن تكون فرصة للتجديد الروحى والداخلى، وذلك من خلال العودة إلى تلك الأحداث التى اختبروها فى حياتهم، والتى بدورها أوصلتهم إلى أن يصبحوا "رفاق يسوع"، والبحث أيضًا فى سبلٍ جديدة لتجديد اللقاء والعهد مع المسيح.

ويجتهد اليسوعيون فى كلّ الأقاليم، بوضع صيغ مختلفة لإحياء هذه السنة، وكما هو الحال فى إقليم الشرق الأدنى والمغرب العربى، فهناك خطط وأفكار على مستوى الإقليم ككل، وأخرى على مستوى البلدان.

وفى الأردن، يريد اليسوعيون أن يحيوا هذه السنة أيضًا على طريقتهم، لذلك تمّ تشكيل لجنة من اليسوعيين والعلمانيين، وتحاول وضع جدول لهذه السنة.