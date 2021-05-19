شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل 4192 راكبا على متن 52 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم، الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 52 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4192 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول، امستردام، أبوظبي، موسكو، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4192 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.