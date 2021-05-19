شكرا لقرائتكم خبر عن نقابات البترول والصناعات الغذائية والسكة الحديد يؤيدون مبادرة إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لاعادة اعمار غزة بسبب الاحداث الأخيرة، وقيام الشركات المصرية بتنفيذ عمليات الاعمار، تأتي في إطار دور مصر الريادي في دعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وتؤكد أيضاً أن مصر قلب العروبة، وتقوم بدورها ومسئوليتها الوطنية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطينى.

وأشار جبران، فى بيان، إلى أن عمال مصر موقفهم ثابت وواضح على مدار التاريخ تجاه القضية الفلسطينية، وأنهم مستمرون في مساندة القيادة السياسية في كل قراراتها التي من شأنها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعودة أراضيه المحتلة، قائلا: أن عمال مصر فخورون بالرئيس السيسي، لما قام به من تسليح للجيش المصرى وجعل مصر تتربع علي عرش الدول الاقوى عالميا، ومشاريع التنمية والمشروعات العملاقة التي تشهدها أرض مصر الأن.

كما ثَمنّ خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد إضافة للمواقف العملية بفتح معبر رفح واستقبال الجرحى الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأكد عيش، فى بيان، أن قرار وتوجيهات الرئيس السيسي دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، و على أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينين المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، والتمتع بكافة حقوقهم، مؤكدا أن عمال مصر يقفون صفاً واحداً خلف كل قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي والتي من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج، ودعم الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة بالتحرر من الاحتلال وممارساته.

فى سياق متصل، أيدت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، برئاسة عبد الفتاح فكري وجميع لجانها النقابية الفرعية بالمناطق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مبادرة إعمار غزة التى تؤكد على مصر، قلب العرب النابض.