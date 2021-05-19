شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توفر مراجعة فى اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، فى مادة اللغة العربية مساء اليوم، الأربعاء الساعة 7 مساءً، أون لاين، موضحة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية بدأت منذ فترة الاستعداد لامتحانات الصف الثالث الإعدادى، موضحة أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تبدأ فى شهر يونيو المقبل، موضحة أن الامتحان يعقد منفصل لكل مادة وليس مجمع كما حدث لصفوف النقل، لأن الصف الثالث الإعدادى شهادة وسنة مصيرية بالنسبة للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المديريات التعليمية هى المسئولة عن تحديد موعد انطلاق الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا، حيث تضع كل مديرية تعليمية جدول امتحانات يتم اعتماده من المحافظ ويعلن فى مكان ظاهر للطلاب فى المدارس وعلى موقع المديريات التعليمية، موضحة أن الطالب يؤدى الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يوميا لمنع تجمع الطلاب فى المدارس.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تم وضع مواصفات الورقة الامتحانية من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية فى الوزارة وتعميمها إلى المديريات التعليمية والموجهين العموم المنوط بهم وضع الأسئلة للالتزام بها، موضحة أن أسئلة امتحان الفصل الدراسى الثانى ستكون فى مقرر الترم الثانى فقط، قائلة: الترم الأول انتهى بالامتحان المجمع الذى عقد فى يوم 7 مارس 2021 بمقرراته ونتيجته التى لن تضاف إلى مجموع الطالب.