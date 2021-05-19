شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت فى مصر اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الاربعاء، 19 مايو 2021، بشكل ملحوظ، كما ارتفعت أسعار الكتاكيت قليلا عن أسعار الأمس، و استقرت أسعار البيض وارتفعت أسعار البط .

«المصري اليوم» تنشر أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حسب أسعار بورصة الدواجن المحلية، اليوم الاربعاء، 19 مايو، ويزيد السعر بمقدار 2 إلى 4 جنيهات في المحال التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر.

سعر الدواجن البيضاء من 29 إلى 31 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 35 إلى 38 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الأمهات من 18 إلى 19 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 31 إلى 32 جنيها للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 3 إلى 3.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 1.5 إلى 2.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 1.75 إلى 2.25 جنيه.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.5 إلى 2.75 جنيه.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 2.75 إلى 3.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 27 إلى 28 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 28 إلى 29 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 30 إلى 31 جنيها.

سعر كتكوت البط الفرنساوي «عمر يوم» من 5.5 إلى 6.5 جنيهات

سعر كتكوت البط المسكوفي «عمر يوم» من 7 إلى 9 جنيها

سعر كتكوت البط المولار عمر يوم من 6 إلى 7 جنيها

سعر لحم البط الفرنساوي من 23 إلى 25 جنيها للكيلو

سعر لحم البط المسكوفي من 46 إلى 47 جنيها للكيلو

سعر لحم البط المولار من 31 إلى 33 جنيها للكيلو