شكرا لقرائتكم خبر عن البربونى بـ43 جنيه .. استقرار سعر السمك والجمبري في مصر الاربعاء 19 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق السمك فى مصر اليوم الاربعاء 19 مايو 2021، استقرار فى الأسعار خاصة الأنواع الشعبية مثل البلطى والقراميط، مع توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك فى الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتنشر "المصرى اليوم" سعر السمك اليوم الاربعاء ببداية التداول كالتالى:

نوع الأسماك السعر المتداول أقل سعر أعلى سعر التاريخ بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 23 22 24 2021-05-19 بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 20 19 21 2021-05-19 بلطى اسوانى 27 17 37 2021-05-19 فيليه بلطى مجمد 70 30 110 2021-05-19 قشر البياض 100 90 110 2021-05-19 قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 100 90 110 2021-05-19 قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع) 35 30 40 2021-05-19 قراميط 15 10 20 2021-05-19 ثعبان السمك 135 50 220 2021-05-19 المكرونة سويسى 67.5 60 75 2021-05-19 المكرونة مجمد 25 20 30 2021-05-19 موسى 110 90 130 2021-05-19 السبيط 140 110 170 2021-05-19 قرش 35 30 40 2021-05-19 كابوريا 80 30 130 2021-05-19 مرجان 1 ≤100 جم 31 28 34 2021-05-19 مرجان 2˃ 100 جم 25 23 27 2021-05-19 مرجان مجمد 22 19 25 2021-05-19 البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم 43 40 46 2021-05-19 البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 33 30 36 2021-05-19 بربونى مجمد 27.5 25 30 2021-05-19 دنيس 100 90 110 2021-05-19 جمبرى سويسى جامبو 435 400 470 2021-05-19 جمبرى سويسى 1 330 300 360 2021-05-19 جمبرى سويسى 2 225 200 250 2021-05-19 جمبري 2 مجمد 125 85 165 2021-05-19 جمبرى سويسى 3 135 90 180 2021-05-19

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وذكرت شعبة تجار الاسماك فى الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ"كوفيد 19"، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرا الى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 الى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.