شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل فلسطين بالإسكندرية: مصر كانت ولا زالت السند لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر السفير حسام الدباس، قنصل عام دولة فلسطين بالاسكندرية، عميد السلك القنصلى، عن شكره وتقديره للموقف الوطني والقومي الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في مبادرته الهامة للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال «الدباس»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، ان هذا الموقف القومي والتاريخي للسيسى يعبر عن حقيقة مصر ودورها الريادي والعروبي في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع في الدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن مصر كانت ولا زالت السند القوي والمدافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والتاريخية، وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية.والتي ما انفكت تقدم الدعم والمساندة في جميع المحافل الدولية وعلى كافة الاصعدة.

وثمن القنصل الفلسطينى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القاضي بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بعد الدمار الذي شهدته جراء الضربات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة هي بمثابة ترجمة فعلية للعقيدة المصرية الراسخة من أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب الأولى، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.