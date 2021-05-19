شكرا لقرائتكم خبر عن بنظام التمويل العقاري احصل على شقق من وزارة الأوقاف .. تعرف على المواعيد والشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شقق سكنية جديدة أعلنت عنها وزارة الأوقاف لمحدودي الدخل، مؤكدة بانها سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة للفئات المختلفة من الجمهور بالشروط المحددة.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتستعرض المستندات المطلوبة لحجز شقق سكنية جديدة تابعة لوزارة الأوقاف بنظام التمويل العقاري.

ما هي المستندات المطلوبة لحجز شقق وزارة الأوقاف؟

شراء كراسة الشروط من مقر وزارة الأوقاف المصرية بـ 300 جنيه. صورة من البطاقة الشخصية ويشترط ان تكون سارية للمتقدم وزوجته. إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة الحالي كهرباء الغاز أو مياه. - إثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي للشخص المتزوج أو الاعزب وكذلك الزوجة إن كانت تعمل. تقديم شهادة بمصادر بالعمل الإضافية ان وجدت سواء كانت أملاك زراعية وعقارات أو معاش استثنائي. تقديم مستند لملكية أي سندات أو ودائع أو حسابات التوفير وغيرهما تدير دخل إضافي سنوي أو شهري للمتقدم ويشترط بان يكون مؤرخة ومعتمدة تقديم شهادة رسمية من جهة العمل تتضمن جميع البيانات بصافي الدخل السنوي والشهري للمتقدم العامل بمؤسسات حكومية. اما العاملون في القطاع الخاص تقديم شهادة من جهة العمل، شاملة صافي الدخل الشهري، موضح بها رقم البطاقة الضريبية والسجل التجاري. اذا كان المتقدم من أصحاب المهن الحرة يشترط تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل السنوى أو الشهري للمتقدم. تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية. تقديم شهادة ان وجدت للتأمينات الاجتماعية توضح المهنة والأجر التأميني واشتراك النقابة. تقديم مستند معتمدة بيانات المعاش صادرة من التأمينات اذا كان المتقدم الأرملة وأصحاب المعاشات. صورة مستند النفقة اذا كان المتقدمة تحصل عليه سواء كانت أرملة أو مطلقة. تقديم ثقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء.

ما هو موعد طرح تلك الشقق؟

أكدت وزارة الأوقاف بان موعد طرح الشقق الجديد سيستمر لمدة شهر بداية من أول يونيو المقبل حتى 30 من هذا الشهر ،على ان يكون الحجز الشقق السكنية بنظام التمويل العقاري في مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وكذلك شقق سكنية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية لجميع المواطنين في المحافظات المختلف لمن تنطبق عليهم الشروط.