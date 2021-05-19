شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحان مايو التجريبى للثانوية العامة بلا درجات ويستمر 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان شهر مايو المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة 23 مايو على مدار 3 أيام، امتحان تجريبي بلا درجات

وأضاف شوقي في تصريحات له، اليوم أن الهدف من الامتحان التعرف مرة أخرى على شكل وطبيعة الأسئلة، وليس هدف هذا الامتحان الحصول على درجات، موضحا أن الوزارة أرادت إبلاغ المديريات التعليمية، أن الاسئلة الموضوعة من قبل مركز الامتحانات تغطي حتى آخر منهج مارس، لأن المواد تختلف في تعريف الوحدة الأولى والثانية، مضيفا: "وإن كانت هذه نقطة ثانوية في امتحان مثل هذا"

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه تجربة للتقنيات والمدارس المجهزة في المقام الأول مع بعض طرق التصحيح البديلة (في بعض المدارس) وفرصة للطلاب لإلقاء نظرة على الشكل العام للأسئلة بدون قلق على درجات.