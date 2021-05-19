شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: استمرار التقديم على العدادات الكودية حتى نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الفرصة ما زالت متاحة أمام المخالفين وسارقى التيار الكهربائي لتقنين وضع الكهرباء وتقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية شهر يونيو القادم 2021.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتى بلغت حتى الآن حوالى مليونا و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .

وقال شاكر إن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

وأضاف شاكر أنه من بين أهداف تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة، وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.