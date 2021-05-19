شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البتروكيماويات بفلسطين تشيد بمبادرة السيسى لإعمار غزة: تعيد مصر لصدارة المشهد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات والغاز في فلسطين، برئاسة أسامة الحاج أحمد مستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين، أن كافة عمال وشعب فلسطين ينظرون بعين التقدير للموقف المصرى الرسمي والذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ خمسمائة مليون دولار إسهاما فى إعمار غزة وإزالة آثار العدوان الصهيوني عنها، بالإضافة إلى الموقف الأهلى والشعبى الداعى لتوفير المعونات الغذائية والطبية وخاصة النقابات العمالية والاتحاد العربي لعمال النفط والكيماويات وتطوع مجموعة من الأطباء المصريين وفتح المستشفيات المصرية لعلاج جرحي العدوان والجهد الحثيث الذي تبذله القاهرة لوقف الإرهاب الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومحاولاتها الدائمة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء جرائم العدو و ضرورة لجمها.

وأكدت النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات والغاز في فلسطين، فى بيان لها، أن هبة الشعب والنقابات المختلفة والاعلام المصري والجهد الشعبي في تجنيد كل مصادر الاسناد لكفاح شعبنا الذي واكب الهجمة الإرهابية على القطاع وعراها أمام العالم، ليؤكد قومية المعركة ضد العدو ويقضي مرة واحدة وللأبد على اوهام التطبيع وإمكانية قبول کيان العدو كأمر واقع في المنطقة ، مضيفه: أن هذا الموقف المصري الرسمي جاء استجابة لإرادة الشعب المصري الشقيق لتعيد القاهرة لدورها القومى والعربي المنشود، مناشدة الجماهير والحكومات العربية أن تحذو حذو مصر حكومة وشعبا لبلورة وتشكيل أوسع جبهة قومية عربية تشكل ظهيرة وسندا للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة العنصرية التي يتعرض لها.

واختتمت النقابة بيانها بتوجيه التحية لمصر العروبة شعبا وحكومة ورئاسة، مؤكدة أن شعبه أنجب الرموز الوطنية والقومية مثل جمال عبد الناصر، وسيظل شعب حيا وخيرا وملتصقا بأمته .





كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر أمس الثلاثاء بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.