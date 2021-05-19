شكرا لقرائتكم خبر عن قداسة البابا يلتقى بأساقفة أمريكا الشمالية عبر تطبيق zoom.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاءًا مساء أمس الثلاثاء، مع الآباء أساقفة أمريكا الشمالية، وذلك من خلال تقنية zoom عبر شبكة الإنترنت.



لقاء البابا تواضروس

وبعد الصلاة قدم لهم قداسته كلمة روحية عن القيامة وانفتاح السماء أمام الإنسان ثم دارت مناقشات حول أهمية العمل الجماعي والتعاون في مجالات الخدمة والأنشطة المتنوعة.



البابا تواضروس

جدير بالذكر أن للكنيسة القبطية اثنى عشر أسقفًا فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اثنين فى كندا واثنين فى أمريكا الجنوبية.