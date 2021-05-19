شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن الطوارئ للتعامل مع جميع سيناريوهات الفيضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

قال عبد العاطى إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، مشيراً إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه عبد العاطى أثناء الإجتماع بضرورة رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، وللتعامل مع كافة سيناريوهات الفيضان المقبل ، مع الإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف ، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية ، وذلك بهدف ضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

أكد عبد العاطى على ضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وكانت أجهزة وزارة الرى قد واصلت العمل أثناء أجازة عيد الفطر لرصد وإزالة التعديات على نهر النيل وأملاك الرى في مهدها ، حيث تم رصد ووأد عدد من المخالفات بالقاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج والدقهلية والقليوبية.

وتم التعامل الفورى مع حالة تعدى بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج من خلال إلقاء مخلفات هدم بالنيل لتوسعة الأراضي الزراعية على حساب القطاع المائى لمجرى النهر، حيث تم إيقاف هذه الأعمال وإزالة التعدى مع تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضي وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية ، كما تم رصد مجموعة من سيارات النقل التي تقوم بردم بعض أراضي طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا ، وتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة للتعدي وتحويل المخالفين للنيابة المختصة ، والزام المتعدين بإزالة التعدي على نفقتهم ، كما تم إزالة تعدي آخر بمركز شربين بمحافظة الدقهلية متمثل في عمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائى، حيث تم إزالة التعدى، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

كما تم رصد قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافتيريا ، وقام المخالف بإزالة المخالفة بمعرفته بعد إنذاره ، ورصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب وتم إزالتها بمعرفة الوزارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم رصد مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة افراح على النيل بالبر الشرقي بناحية ركن فاروق بحلوان ، وتم إنذار المخالف والذى قام بإزالة المخالفة بمعرفته ، وفي ناحية منيل شيحة بأبو النمرس بمحافظة الجيزة ، حاول أحد المخالفين إعادة تنفيذ مخالفة سبق إزالتها ، إلا أن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدي في الحال ، الأمر الذى دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرار المخالفة.

وفي مجال حماية أملاك الرى، فقد تم إزالة أحد التعديات على أملاك الري بمحافظة القليوبية بالجسر الأيمن للرياح المنوفي بنطاق الإدارة العامة لري قناطر الدلتا ، بإقامة كافتيريا من الحديد والخرسانة المسلحة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية مع المتعدي.

