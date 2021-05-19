شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه طلاب الثانوية العامة غير المسجلين لاستمارة التقدم للامتحان بكتابتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المدارس الثانوى، طلاب الثانوية العامة الذين لم يكتبوا ويسجلوا استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021، بضرورة إنهاء إجراءات تسجيل الاستمارة وكتابة البيانات الخاصة باستمارة التقدم للاختبارات، موضحة، أنه على الطالب الذى لم يتمكن من تسجيل الاستمارة ضرورة التوجه إلى شئون الطلبة فى المدرسة التابع لها حتى يستكمل إجراءات الاستمارة، مشددة على أنه بدون ملء الاستمارة لن يتمكن الطالب من دخول الامتحانات.

وتنطلق الامتحانات التجريبية الثانية لطلاب الثانوية العامة الأحد 23 مايو الجارى وتستمر حتى 27 مايو، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات من خلال أجهزة التابلت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان عبارة عن امتحان يعد بمثابة بروفة بلا درجات وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية يتم الدخول بأكواد مختلفة وهى قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة على أن يتم الاستعانة بأسئلة حقيقة من المناهج الدراسية للطلاب تشمل الوحدتين الأولى والثانية من كل مادة دراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات التى تعقد فى مايو سيكون هدفها اختبار الشبكات وأجهزة التابلت لدى الطلاب خاصة بعد امتحان أبريل الماضى وتحديد عناصر القوة والضعف فى المدارس، فيما يتعلق بالشبكات والدخول على سيستم الامتحانات، كما دعت الوزارة الطلاب بضرورة المشاركة فى الامتحان التجريبى لشهر مايو الجارى لأنه سوف يتضمن أسئلة فعليه من المقررات الدراسية وفرصة حقيقية للطلاب ليتدربوا ويطلعوا على نوعية الأسئلة فى التقييم الجديد.

وتابعت الوزارة أن الامتحان فى مايو هو استرشادى، ويؤدى الطلاب يوم الأحد 23 مايو اختبار مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية ويوم الثلاثاء 25 مايو التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة، والخميس 27 مايو الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.