وفد مصرى يشارك فى المنتدى الاقتصادى "البيلاروسى-الأفريقى" يونيو المقبل

القاهرة - سامية سيد - كشف سفير بيلاروسيا لدى القاهرة سيرجى تيرتنتييف أن وفدا مصريا من اتحاد الغرف التجارية سوف يزور بلاده مطلع شهر يونيو المقبل، للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى (البيلاروسى -الأفريقى) الثانى، ويجرى الوفد مفاوضات فى إطار المعرض الزراعى الدولى "بيلا أجرو-2021"، مشيرا إلى أن بلاده تعد موردا تقليديا للآلات الزراعية لدول الشرق الأوسط.

وأكد سيرجى تيرتنتييف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - اهتمام كلا البلدين بتعزيز التعاون فى المجال الزراعى، وذلك فى ضوء الاتفاقيات التى توصل إليها الرئيسان عبد الفتاح السيسى والكسندر لوكاشينكو فى فبراير عام 2020، مضيفا أن هناك مشروعات مشتركة منها البدء فى تجميع جرارات "أم. تى. زد"، والصوامع وتقنيات أخرى.

وأوضح أن التعاون الثنائى فى هذا المجال يهدف إلى زيادة مستوى المدخلات المصرية فى إنتاج هذه الآلآت والتقنيات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل (مصرية- بيلاروسية) للتعاون فى مجال الزراعة، وعقد أول اجتماع لها في يوليو 2020 لبحث سبل دعم التعاون في قطاعات مثل الميكنة الزراعية وانتاج البذور والكيماويات الزراعية والري والتدريب وغيرها.

وأكد علي الاهتمام بزيادة المعروض من المنتجات الزراعية المصرية مثل الفاكهة والخضروات والمأكولات البحرية التى تحظى بشعبية كبيرة ويزداد الطلب عليها فى بيلاروس.